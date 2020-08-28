Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов отреагировал на новости о том, что армейцы проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Жоао Палинье.

«ЦСКА не интересуется этим игроком», — заявил Аксенов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, сегодня появилась информация, что ЦСКА готов предложить лиссабонскому «Спортингу» 12 миллионов евро за опорного полузащитника Палинью. До этого СМИ писали, что москвичи хотят закрыть сделку за 10 миллионов евро, однако португальский клуб отказался и попросил 15 миллионов. ЦСКА не бросил переговоры и предложил сойтись на 12 миллионах евро.

Палинья сыграл 76 матчей за «Спортинг», забив 6 голов и сделав 3 передачи. Последние несколько месяцев игрок провел в «Браге» в аренде.