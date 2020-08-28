Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом» в рамках шестого тура РПЛ.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Антон Кобзев. Судья на VAR — Владислав Безбородов, AVAR — Егор Болховитин. Резервным арбитром будет Роман Галимов.

«Спартак» на своем поле примет «Арсенал» в субботу, 29 августа. Игра будет проходить в Москве на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

На данный момент подопечные Доменико Тедеско идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 11 очков. «Арсенал» с 5 очками в активе идет на 11-м месте.