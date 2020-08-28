Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о бюджете организации. Ранее он говорил, что бюджет выживания для СБР – это 60-70 млн рублей в год, бюджет развития – 200 млн.

«Пока ближе к стороне выживания. Нам нужно снизить долговое «наследство», и мы уже сделали определённые шаги в этом направлении. Цели, которые мы намечаем, достижимы и реальны», — заявил Майгуров, слова которого приводит сайт ОКР.

По словам специалиста, этим вопросом необходимо заниматься, несмотря на то, что время для бизнеса сейчас непростое. Майгуров подчеркнул, что уже проводит встречи с потенциальными финансовыми партнерами и рассматривает варианты. По его словам, ответить на вопрос о бюджете более развернуто можно будет через два-три месяца.