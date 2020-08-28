Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая написала заявление об уходе по собственному желанию.

Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что гендиректор РУСАДА уволен учредителями, так как его уличили в финансовых махинациях.

Об увольнении Гануса в пятницу, 28 августа, рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Исполняющим обязанности назначен юрист Михаил Буханов. Новый глава РУСАДА, как сообщил Поздняков, будет выбран на конкурсной основе.

Ганус ранее заявлял, что обвинения в финансовых махинациях являются попыткой давления на Агентство. Специалист возглавлял организацию с лета 2017 года.