Почему замену коммуникаций в квартире не стоит проводить самостоятельно

В конце марта Минстрой России объявил о планах провести полную инвентаризацию всех коммунальных сетей страны. Замминистра Максим Егоров привел удручающую статистику: износ сетей по стране составляет в среднем 58% при общей протяженности свыше 900 000 км. «У нас в стране должны ежегодно заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло- и водоснабжения, но меняются по статистике порядка 2%. То есть у нас старение основных производственных фондов происходит значительно быстрее, чем их замена. Наша первостепенная задача — решить этот вопрос», — заявил чиновник. «Коммунальную систему можно сравнить с состоянием здоровья человека: всегда лучше вовремя предотвращать болезни, чем лечить. Профилактика и своевременная диагностика лучше ремонта и латания дыр», — считает Егоров.

О собственном здоровье должен заботиться, прежде всего, сам человек. Так же как и следить за состоянием собственного жилища. Проблема коммунальных сетей в масштабах страны – предмет заботы федеральных ведомств. В конкретном доме и в конкретной квартире справляться с ней обязаны управляющие компании и сами хозяева. Иначе неизбежны аварии и ощутимые потери, компенсировать которые коммунальщики пытаются повышением тарифов ЖКХ.

Значительная часть отзывов о работе управляющих компаний относится к проблеме внутридомовых коммуникаций. Одна из самых распространенных – протечки после замены труб в квартире. «Только что сделали ремонт: обновили стены, полы и потолки, поставили новые трубы и смесители – и вот протечка, которая испортила все, что сделано», – жалуются собственники на сайтах управляющих компаний и в соцсетях.

Главный вопрос, который волнует хозяев квартир в многоквартирных домах: за чей счет будет производиться ремонт в их жилище. Есть ситуации, имеющие однозначное решение. В тех случаях, когда замену коммуникаций проводила управляющая компания, и работа была сделана с ненадлежащим качеством, компания обязана произвести повторный ремонт и возместит причиненный имуществу собственника ущерб. А вот если хозяин взялся за дело самостоятельно и вследствие этого произошла протечка, то виновных можно не искать. Также, как и в случае, если он заменил коммуникации у себя в квартире, не озаботившись состоянием стояков, труб и прочего оборудования, подводящего и отводящего все необходимое к квартире.

Генеральный директор Управляющей компании «Мир» Денис Хрусталев настоятельно рекомендует помнить о том, что выполнение работ по замене коммуникаций в квартире – это целый комплекс мероприятий.

«В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. В состав общего имущества включается также внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

Проще говоря, все, что до первого крана на входе в квартиру – это общее имущество, зона ответственности управляющей компании. Все, что далее – принадлежит собственнику и ответственность за это имущество лежит на нем».

Руководитель УК «Мир» уверен, что сложно обеспечить надлежащее качество, разделяя на «моё» и «не моё – общее». Оптимально, если весь этот комплекс выполнит управляющая компания. Ее специалисты владеют навыками и технологиями, имеют доступ к современным технологиям и материалам, и в конце концов сделают необходимые работы в рамках проекта дома. Отзывы о работе специалистов компании, поступающие от собственников квартир, позволяют утверждать, что работы будут выполнены качественно и в срок.