Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что сделал в первый месяц работы на посту главы организации.

По словам Майгурова, он на 90-95% сохранил команду, которая работала до него, так как считает специалистов профессионалами своего дела.

«У нас появилось несколько новых сотрудников. Это исполнительный директор Александр Пак. Также я пригласил Владимира Михайловича Барнашова на должность советника президента – мы вместе работали, давно знакомы», — сказал Майгуров, слова которого приводит сайт ОКР.

Специалист добавил, что также пытается стабилизировать финансовый аспект. Кроме того, был изменен состав правления, он сократился с десяти до семи человек. По словам Майгурова, это было сделано для более оперативного принятия решений.

«Я стараюсь в меньшей степени загружать работой правление и осуществлять текущую деятельность вместе с исполнительным директором», — сказал Майгуров.