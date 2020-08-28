Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский официально назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Информация об этом сообщается на официальном сайте СБР, сегодня, 28 августа, приказ о назначении Польховского на должность подписал министр спорта РФ Олег Матыцин. Ранее эта кандидатура была предложена СБР после избрания Виктора Майгурова новым президентом организации.

Напомним, с 2001 по 2007 год Польховский работал старшим тренером женской сборной России, а в 2011 стал главным тренером сборной. Чуть позднее Польховский начал работать советником президента СБР на тот момент Михаила Прохорова.

С декабря 2019 года Польховский занимает должность вице-президента СБР по подготовке и обеспечению сборных команд.