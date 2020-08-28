Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России по биатлону.

Слова Польховского цитирует официальный сайт СБР.

«Есть четкая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать», — сказал Польховский, отметив, что в ней говорится и об организации тренировочного процесса и о методической части.

По мнению Польховского, СБР, ОКР и Минспорта должны объединить усилия, и тогда получится результат. «Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт», – рассказал Польховский.

Напомним, Валерий Польховский работал с женской сборной России и уже был главным тренером сборной России.