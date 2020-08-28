Футболист сборной России Далер Кузяев, находящийся сейчас без контракта, может продолжить карьеру в Шотландии. Как сообщает The Sun, в нем серьезно заинтересован «Рейнджерс»

По информации источника, шотландский клуб видит в российском игроке инструмент по усилению полузащиты, чтобы помешать «Селтику» раздобыть свой десятый титул чемпионов Шотландии кряду. Помимо этого Кузяев остается в сфере интересов «Бешикташа, «Марселя» и «Алавеса». Не завершен вариант и с «Зенитом», который ждет решения игрока.

Далер давно хотел попробовать свои силы за рубежом и сейчас твёрдо хочет уехать в Ла Лигу. В прошедшем сезоне Кузяев сыграл за «Зенит» 21 матч.