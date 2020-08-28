Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов был прооперирован на крестообразной связке колена. Хирургическое вмешательство прошло в одной из клиник Рима (Италия).

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», через несколько дней Баринова выпишут из клиники, и он начнёт первый этап реабилитации в Риме, после чего вернётся в расположение команды. Сам Баринов отметил, что операция прошла успешно, впереди много работы и долгий путь восстановления.

Напомним, что разрыв передней крестообразной связки колена был случился у Баринова во время матча четвертого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

В ближайшем матче «Локомотив» 30 августа сыграет с петербургским «Зенитом».