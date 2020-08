View this post on Instagram

Дима Баринов @dima_barinov перенёс операцию на крестообразной связке в одной из клиник Рима! ???? Через несколько дней его выпишут из клиники, и он начнет первый этап реабилитации в Риме, после чего вернется в расположение команды. #ЗдоровьяБара ????????