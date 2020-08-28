Удаление защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в игре пятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) отменено. Такое решение принял КДК РФС. Также отменена красная карточка Антона Швеца в игре с «Локомотивом» (3:2).

Как отметил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, комитет отменил ошибочные удаления. Эти решения были приняты в ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС.

Напомним, что Скопинцев был удален после просмотра VAR Станиславом Васильевым. До просмотра Васильев показал игроку желтую карточку за прыжок в ахилл Эмильяно Ригони. Однако судья на VAR Вилков посчитал, что это ошибка и предложил посмотреть повтор Васильеву, что и было сделано. Следом Васильев показал Скопинцеву красную карточку.