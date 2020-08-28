Полузащитник «Зенита» Илья Воробьев продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб арендовал у «Зенита» левоногого футболиста до конца сезона-2020/21.

В прошлом сезоне 21-летний крайний полузащитник играл за «Зенит-2» в ПФЛ, где провел 16 матчей, забив шесть мячей. Футболист ездил вместе с главной командой Семака на зимние сборы.

В начале текущего сезона на счету Воробьева два мяча в трех матчах за команду Владислава Радимова. В том числе Воробьев поразил ворота «Великих Лук» прямым ударом с углового, закрутив мяч в ворота.