Бывший глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил свое увольнение.

Ганус заявил, что он честный человек, поэтому он не согласен с объективностью аудита. По его словам, никто деньги не присваивал. Ганус считает, что это парадоксальное решение имеет свои мотивы, но главное не мотивы, а то, какие последствия для российского порта оно будет иметь.

«Вряд ли после этого всего сразу взойдет солнце. Я бы очень не хотел, не потому, что я держусь за свое место, чтобы были какие-то последствия. Это решение принималось помимо моей воли», — приводит слова Гануса «Чемпионат».

Напомним, что занимавший пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, был уволен с должности в связи с финансовыми нарушениями.

Ганус возглавил Российское Антидопинговое Агентство 31 августа 2017 года, он неоднократно делал заявления о наличии больших проблем с допингом в России и критиковал российских спортивных чиновников.