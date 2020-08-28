«Зенит» имел возможность приобрести сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Дело было во времена, когда команду возглавлял Мирча Луческу. Однако петербургский клуб не стал этого делать.

Об этом рассказал скаут «Кальяри» Алекс Великих. В интервью «Матч ТВ, скаут отметил, что помогал Луческу работать по легионерам из Италии. Предлагал таких игроков, как Сансоне, Берарди, Милинковича–Савича, Бенасси.

«Это Милинкович-Савич сейчас стоит 70 млн евро. Тогда его можно было купить за 25 млн евро. В «Зените» посчитали, что это дорого. Луческу вообще старался не покупать дорогих игроков. Хотел делать так, как в «Шахтере»: брать молодых на вырост, обкатывать их в Лиге чемпионов и продавать в топ-клубы», — приводит слова скаут «Матч ТВ».

Напомним, что Луческу проработал в «Зенит» один сезон, придя в команду в 2016 год. Вместе с петербургским клубом он завоевал Суперкубок России и занял третье место в РПЛ.