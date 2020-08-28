Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об отставке Юрия Гануса с поста руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

По словам Губерниева, ситуация была такова, что вокруг него было много скандалов и различных новостей, ее нужно было «обнулить».

«Он очень деятельный человек и, насколько могу понять из общения с ним и тех событий, действительно хотел исправить ситуацию. Но слишком много противоречий стало в последнее время, поэтому это увольнение назревало», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, Ганус возглавил РУСАДА в 2017 году. В пятницу, 28 августа, он был уволен за финансовые нарушения.