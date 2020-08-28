Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве.

Орлов вспомнил кричалку игрока про «Зенит», которую он скандировал вместе с болельщиками, раздавая автографы. Кричалка, начинающая со слов «раз, два, три», является оскорбительной по отношению к «Зениту».

Этим он и вошел в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось. Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вел себя, дерзил. В общем, не состоялся», – отметил Орлов в програме ГСО Live.

Напомним, что Дзагоев уже дважды по ходу этого сезона получал травмы во время матча.