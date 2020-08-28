Арбитр Алексей Еськов, работавший в матче первого тура РПЛ «Спартак»-«Сочи» (2:2) на VAR, не прошел проверку на детекторе лжи. Напомним, что оба судьи проходили проверку после этого матча в связи со скандальным решением в концовке матча.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», в отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование. Существует вероятно, что он больше не будет допущен до профессиональной судейской деятельности.

Напомним, что главный арбитр матча Василий Казарцев, назначавший тот самый пенальти, был отстранен на неопределенное время. Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе.