Отец Месси Хорхе созвонился со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо насчет будущего своего сына. Бразилец намеревался узнать подробности ситуации с уходом игрока и выразил заинтересованность в переходе Месси.

Однако Хорхе Месси проинформировал игрока, что его сын уже решил перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, каталонский клуб не хочет отпускать своего лидера, но «Сити» уже готовит предложение, которое не нарушит правил финансового фэйр-плей. По информации источника, «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 100 миллионов евро и включить в сделку трех игроков – бразильца Габриэла Жезуса, португальца Бернарду Силву и испанца Эрика Гарсию. Отмечается, вариант с Жезусом «Барселоне» не нравится, а Бернарду и Гарсия им интересны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 200 миллионов евро, которые будут складываться из определенной суммы и игроков.