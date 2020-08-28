КДК РФС принял решение наказать «Локомотив» проведением одной домашней игры на нейтральном поле условно. Все из-за начальника команды Станислава Сухина, который дисквалифицирован на четыре матча.

По заявлению руководителя КДК Артура Григорьянца, данное решение принято, поскольку по окончании встречи с «Ахматом» Сухина зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. При этом Сухина оскорбительно вел себя по отношению к официальным лицам.

Напомним, что в матче 5-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» победу праздновали гости. «У Локомотива» два поражения подряд. Следующую игру московский клуб проведет с «Зенитом». Встреча пройдет 30 августа.