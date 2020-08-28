Форвард «Херенвена» Чидера Эджуке перебрался в ЦСКА. Об этом официально объявил московский клуб.

Как отмечается в сообщении армейцев, красно-синие подписали с игроком 4-летний контракт. Ранее нигерийский нападающий успешно прошел медобследование.

Стоимость перехода атакующего футболиста из «Херенвена» оценивается в 12 млн евро. Процент денег пойдет норвежской «Волеренги» — предыдущему клубу Эджуке. «Херенвен», испытывающий финансовые затруднения, купил нигерийца год назад.

В пршлом сезоне Эджуке провел в чемпионате Голладнии 25 матчей, забил девять голов и сделал четыре голевые передачи.