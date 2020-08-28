НБА сделалао совместное с профсоюзом игроков заявление. В нем сказано, что комиссионер НБА Адам Сильвер провел эффективную беседу с баскетболистам относительно будущих шагов по части поддержки борьбы за социальное равенство.

Сезон НБА возобновится 29 августа, в субботу. Баскетболисты договорились организовать коалицию борьбы за социальное равенство и более активно сражать против расизма в ходе некоторых совместных акций.

Отметим, плей-офф НБА затормозился из-за инцидент с участием Блейка и полицейских, который случился 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шел к машине, — было слышно семь выстрелов. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжелом состоянии.