Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал фол защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в игре пятого тура РПЛ. Игрок бело-голубых был удален после просмотра VAR.

Ригони отметил, что в дело не просто так вмешался VAR — судья пошел смотреть повтор, причем делал это почти две минуты. У аргентинца нет сомнений в решении судьи — было четко видно, что динамовец не играл в мяч.

«Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу. В том моменте мне просто очень повезло. Это был сильный удар, и ровно в то самое место, где несколько недель назад было растяжение. Получил его на тренировке. Потом какое-то время восстанавливался. И тут удар именно сюда. Было очень больно», — цитирует Ригони «Матч ТВ».

Отметим, что КДК РФС отменил красную карточку Скопинцеву на заседании дисциплинарного комитета, посчитавшего, что фол Скопинцева на Ригони не заслуживает прямого удаления.