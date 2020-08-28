Руководство «Барселоны» не пойдет на встречу своему форварду Лионелю Месси о встрече и рассчитает на пункт в контракте, согласно которому желающему выкупить Месси нужно заплатить клаусулу в размере € 700 млн. Об этом сообщает журналист BBC Sport и Diario Sport Гийом Балаге в твиттере.

Ранее планировалось, что Месси вместе со своими юристами организует встречу с руководителями клуба дабы урегулировать вопрос по расторжению контракта. Аргентинец намерен покинуть клуб без конфликтов и судебных разбирательств. Месси хочет использовать опцию в контракте, по которой он может бесплатно покинуть клуб по истечении каждого сезона.

Ранее сообщалос также, что «Манчестер Сити» готовит предложение «Барсе» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. Команда, которую возглавляет Гвардиола, предлагает € 100 млн и готова включить в сделку троих игроков — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.