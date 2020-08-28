Главный тренер сборной России Валерий Польховский, вновь утвержденный в качестве наставника национальной команды по биатлона, рассказал о критериях попаданию в команду биатлонистов для участия в Кубке мира.

По словам Пользовского, все будет обсуждаться на тренерском совете — есть комиссия, которая прорабатывает вопрос. Общая концепция будет выстроена.

«Нельзя делать из сборной закрытый клуб. Спортсмены из регионов тоже должны получить шанс выступить на международных соревнованиях. Они должны понимать – показывай результат и ты пойдёшь вперёд. У нас большая страна, нам нужна ротация», — приводит слова Польховского пресс-служба СБР.

Как отметил Польховский, того же Гараничева и Волкова отправляли на Кубок IBU после неудачных стартов, они там стали призерами, после чего их вернули на Кубок мира. «Показывай результат – и ты в национальной команде», — утверждает Польховский.