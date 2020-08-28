Туринский «Ювентус» клуб обозначил интерес к форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который планирует уйти из каталонского клуба.

Как отмечает France Football, итальянский клуб пообщался с отцом футболистом Хорхе, чтобы прощупать почву. По сведениям источника, в «Ювентусе» есть мечта — сформировать атакующий дуэт Месси с Криштиану Роналду.

Ранее папа Месси разговаривал с «ПСЖ», однако по данным СМИ тот сообщил, что хочет перебраться в «Манчестер Сити». Также стало известно, что «Барселона» намерена получить за Месси всю сумму отступных, которые составляют 700 млн евро.