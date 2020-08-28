Петербургский СКА уступил омскому «Авангарду» в очередном матче турнира имени Николая Пучкова. Встреча завершилась победой команды Боба Хартли со счетом 3:1.

Счет в первом периоде открыл «Авангард». На третьей минуте отличился Корбан Найта. Во втором периоде СКА отыгрался с помощью защитника Василия Токранова. Однако в заключительном периоде «Авангард» забросил еще дважды. По голу забили Кирилл Семенов и Павел Дедунов.

Таким образом, «Авангард» вырвался в лидеры турнирной таблицы. У омичей — первое место и шесть очков. СКА занимает третью строчку с четырьмя баллами после трех игр.