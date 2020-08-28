В игре Кубка мэра Москвы ЦСКА победил столичное «Динамо». Матч проходил в пятницу на «ЦСКА Арене» и завершился победой армейцев в серии буллитов.

ЦСКА забил первым — отличился Антон Слепышев. Следом команда Никитина пропустила три раза за три минуты: у «Динамо» забивали Тарасов, Хиетанен и Пулккинен. Во втором периоде отличились только армейцы. Сначала Слепышев оформил дубль, а затем Локтионов сравнял счет.

В серии буллитов победу чемпиону России принесло точно исполнение упражнения от Николая Голдобина.