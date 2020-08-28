Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил отношение к тому, что судья Алексей Еськов не прошёл проверку на детекторе лжи.

Радимов призвал к активным действуем — сколько можно писать в сетях, и ничего не пытаться всерьез изменить.

Будьте мужиками, задолбали! На словах все за, а как доходит до дела — все сразу в кусты. Наше судейство трусливо и позорно, надо признать. Можете меня уничтожить, если не согласны», — написал Радимов в твиттере.

Ранее сообщалось, что в отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что он не вернется к профессиональной деятельности.

Напомним, Еськов работал на матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» в качестве видеопомощника главного арбитра Василия Казарцева. В концовке встречи он подтвердил решение арбитра в поле назначить пенальти.