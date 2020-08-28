Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил отказ двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю выступать на этапах Гран-при в предстоящем сезоне.

По словам Мишина, он любит Ханю и уважает его решение. Мишин отметил, что раз японец отказался, значит на то были веские причины.

«Как это может помочь российским мужчинам-одиночникам? Никак. «Смерть» соперника — это не радость», — цитирует Мишина News.ru.

Напомним, что Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, а также имеет две золотые медали чемпионатов мира.

Сообщалось, Ханю отказался от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса — фигурист не хочет рисковать.