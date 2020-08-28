Наставник СКА Валерий Брагин оценил готовность петербургского клуба к сезону после поражения в игре предсезонного турнира имени Николая Пучкова с омским «Авангардом» (1:3).

По словам Брагина, был тяжелый график, но самое главное, что команда сыграла с хорошими командами. За неделю до начала было важно правильно провести это время поработать над недостатками.

«Думаю, подойдём к сезону в оптимальной форме. Добавился один турнир чемпионов, а так всё в привычном графике. Этот турнир нас немного поднагрузил. Надеюсь, с каждой игрой команда будет чувствовать себя всё лучше и лучше», — сказал Брагин после матча.

Брагин отметил, что продолжит искать более оптимальные сочетания, изменения в звеньях могут быть в любой момент.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует в начале сентября.