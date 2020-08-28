Юрий Ганус уволен из РУСАДА, Ханю отказался выступать на этапах Гран-при, Еськов не прошел проверку на полиграфке, а СКА проиграл «Авангарду», — эти и другие новости дня на Nevasport.

Ханю сообщил, что не выступит в серии Гран-при из-за пандемии коронавируса

Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сообщил, что не выступит в серии Гран-при из-за пандемии коронавируса. Письмо со своим решением фигурист направил в Федерацию фигурного катания Японии. Спортсмен отметил, что пока неизвестна связь COVID-19 и других респираторных заболеваний, поэтому людям нужно быть максимально осторожными.

Глава РУСАДА Юрий Ганус уволен

Юрий Ганус, занимавший пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в связи с финансовыми нарушениями уволен с должности. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Напомним, Олимпийский комитет является одним из учредителей РУСАДА. «Рассмотрев все доводы, общее собрание решило принять все доводы и отстранить Гануса. Решение принято единогласно. Исполняющим обязанности будет действующий юрист Михаил Буханов», — сказал Поздняков.

ЦСКА объявил о переходе Эджуке

Форвард «Херенвена» Чидера Эджуке перебрался в ЦСКА. Об этом официально объявил московский клуб.Как отмечается в сообщении армейцев, красно-синие подписали с игроком 4-летний контракт. Ранее нигерийский нападающий успешно прошел медобследование. Стоимость перехода атакующего футболиста из «Херенвена» оценивается в 12 млн евро.

Судья Еськов не прошел проверку на полиграфе

Арбитр Алексей Еськов, работавший в матче первого тура РПЛ «Спартак»-«Сочи» (2:2) на VAR, не прошел проверку на детекторе лжи. Напомним, что оба судьи проходили проверку после этого матча в связи со скандальным решением в концовке матча. в отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование

Полузащитник «Зенита» перешел в «Химки»

Полузащитник «Зенита» Илья Воробьев продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб арендовал у «Зенита» левоногого футболиста до конца сезона-2020/21. В прошлом сезоне 21-летний крайний полузащитник играл за «Зенит-2» в ПФЛ, где провел 16 матчей, забив шесть мячей. Футболист ездил вместе с главной командой Семака на зимние сборы.

РФС отменил красную карточку Скопинцева в матче с «Зенитом»

Удаление защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в игре пятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) отменено. Такое решение принял КДК РФС. Также отменена красная карточка Антона Швеца в игре с «Локомотивом» (3:2). Как отметил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, комитет отменил ошибочные удаления. Эти решения были приняты в ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС.

СКА уступил «Авангарду» на Мемориале Пучкова

Петербургский СКА уступил омскому «Авангарду» в очередном матче турнира имени Николая Пучкова. Встреча завершилась победой команды Боба Хартли со счетом 3:1. Счет в первом периоде открыл «Авангард». На третьей минуте отличился Корбан Найта. Во втором периоде СКА отыгрался с помощью защитника Василия Токранова. Однако в заключительном периоде «Авангард» забросил еще дважды. По голу забили Кирилл Семенов и Павел Дедунов. «Авангард» выиграл турнир в Петербурге.