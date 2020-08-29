Российский хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух отреагировал на решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю отказаться от участия в серии Гран-при в сезоне-2020/21.

По мнению эксперта, изначально было понятно из-за истории с коронавирусом, что предстоящий сезон не будет таким, как все предыдущие.

«Нам нужно рассчитывать на свои силы и самим кататься, как положено, а не надеяться на то, что кто-то снимется», — сказал Авербух, слова которого цитирует портал News.ru.

Авербух отметил, что больше грустит, чем радуется из-за отказа Ханю выступать на этапах Гран-при, поскольку это выдающийся фигурист, который делает лучшее катание.

Напомним, Юдзуру Ханю официально сообщил, что не будет участвовать в серии Гран-при из-за пандемии коронавируса.