Серебряный призер ОИ, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева объявила о том, что стала мамой во второй раз.

Спортсменка выложила фото в «Инстаграме» фото из роддома, подписав его датой рождения ребенка — 29.08.2020.

Напомним, Яна Кудрявцева уже давно находится в браке с хоккеистом уфимского клуба «Салават Юлаев» Дмитрием Кугрышевым, их первая дочь родилась в декабре 2018 года.

Сейчас спортсменке 22 года, спортивную карьеру она завершила вскоре после Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свою карьеру Яна Кудрявцева выиграла 13 золотых медалей на чемпионатах мира и установила мировой рекорд — стала самой юной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастке, в 15 лет выиграв все золото турнира в Киеве.