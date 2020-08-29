Российский хоккейный тренер Ильназ Загитов прокомментировал свой уход из клуба Молодежной хоккейной лиги «Ирбис».

Слова Загитова приводит официальный сайт «Ак Барса».

«Очень рад, что мне представилась возможность поработать в суперклубе», — сказал тренер, подчеркнув, что в Казани его вместе с семьей очень хорошо встретили.

«Ребятам хотелось бы сказать, что я был очень рад видеть, как вы растете. Буду скучать по вам и болеть в предстоящем сезоне», – отметил Загитов.

Напомним, ранее Ильназ Загитов опровергал информацию о своем уходе из клуба. Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что причиной ухода из клуба стали семейные обстоятельства. В прессе сообщалось, что Загитов хочет переехать в Москву, чтобы чаще бывать вместе со своей дочерью Алиной Загитовой.