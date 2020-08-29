Главный тренер казанского клуба Молодежной хоккейной лиги «Ирбис» Ильназ Загитов официально ушел из клуба. Об этом сообщается на сайте казанского «Ак Барса», в систему которого входит «Ирбис».

Пост Загитова занял 44-летний Артем Анисимов, бывший ассистент главного тренера в «Барсе» и «Ирбисе», проработавший в клубе последние 9 лет.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поблагодарил Загитова за работу в «Ирбисе», отметив, что тренер покидает клуб по семейным обстоятельствам.

Отметим, ранее Ильназ Загитов опровергал в прессе информацию о своем уходе из «Ирбиса». В прессе сообщалось, что тренер покинет клуб и переедет в Москву, чтобы больше времени проводить со своей дочерью — олимпийской чемпионкой 2018 года по фигурному катанию Алиной Загитовой, которая только-только поступила в университет.