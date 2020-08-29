Матч за Суперкубок УЕФА находится под угрозой срыва, поскольку Венгрия может вскоре закрыть границы из-за пандемии коронавируса.

Информацию об этом пишет The Times. С 1 сентября Венгрия может закрыть границы для всех иностранцев из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в стране.

Игра в Будапеште запланирована на 24 сентября, матч должен состояться на стадионе имени Ференца Пушкаша. Изначально в планах было провести игру в Порту 12 августа, однако «финал восьми» Лиги чемпионов взял на себя Лиссабон и Суперкубок перенесли в Будапешт.

В матче за Суперкубок УЕФА должны встретиться мюнхенская «Бавария» и испанская «Севилья». «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, в финале обыграв «ПСЖ», а «Севилья» оказалась сильнее «Интера» в финале Лиги Европы.