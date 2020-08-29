Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о конфликте российский форвардов Артема Дзюбы и Александра Соболева, из-за которого последний не был вызван в сборную России.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов отметил, что у Дзюбы и Соболева нет конфликта, и все началось с того, что в интервью Евгению Савину Соболев сказал о неправоте Дзюбы, не поддержавшего вслух Кокорина.

«Артему тогда сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать человека, которого посадили. Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь», — сказал специалист, отметив, что от этой ситуации пошли разговоры в футбольных кругах.

«Ну откуда ты знаешь их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Как на кухне, где любую оценку дают», — сказал Орлов, отметив, что позже футболисты столкнулись в матче «Спартака» и «Зенита» и начали кричать друг на друга.