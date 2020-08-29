Российский футбольный тренер и функционер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал мнение о проверке футбольных арбитров на детекторе лжи.

Слова Газзаева цитирует портал RT.

«На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие», — сказал Газзаев, отметив, что судьи могут ошибаться точно также как и футболисты.

По мнению Газзаева, каждый орган должен вынести свой вердикт — РПЛ, РФС, экспертно-судейская комиссия. Когда на матче работает столько людей, в том числе и арбитры ВАР, то решения должны быть безошибочными, считает эксперт.

«Если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Если мы отобрали 20 человек для обслуживания матчей РПЛ, значит, мы им верим, значит, они кристально честные», – заключил Газзаев.

Ранее проверку на полиграфе после матчей со скандальным судейством проходили Сергей Лапочкин, Валерий Казарцев, Алексей Еськов.