Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера Владимира Михайловича Воронова.

Своему наставнику боец посвятил пост в «Инстаграме», выложив несколько кадров с тренером.

«С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником.Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни», — написал Емельяненко, подчеркнув, что Воронов был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов.

«Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни», — отметил Емельяненко, попросив молиться за душу тренера.

Напомним, ранее Федор Емельяненко согласился провести бой-реванш против бразильца Фабрисиу Вердума.