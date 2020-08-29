В России за последние сутки было зафиксировано 4941 новых случаев заражения коронавирусом. Официальные данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших в России за все время пандемии — 985 346 человек. Выздоровело из них — 804 383 человека, еще 17 025 человек стали жертвами пандемии коронавируса.

По всей стране количество проведенных тестов превысило 36 миллионов.

Наибольшее число новых случаев за последние сутки зафиксировано в Москве — 677 человек, в Санкт-Петербурге — 189 новых случаев. В Московской области +163 заболевших, в Нижегородской +145 случаев, в Ростовской + 127 заболевших.

За все время пандемии в мире было зафиксировано 24 749 453 человека, из них 5,9 миллиона случаев в США, 3,8 миллиона в Бразилии, 3,4 миллиона — в Индии.