Агент российского полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Аталанту».

Слова Шпинева приводит журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале Nobel.

По информации агента, президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, а агент в переговоры не вмешивается, поскольку это не его прерогатива.

«Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения», — сказал Шпинев, отметив, что когда сторона игрока получит контракт и уладит по нему все детали, тогда возможно произойдет сделка по Миранчуку.

Напомним, ранее по информации СМИ «Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Алексея Миранчука за 14,5 миллионов евро.