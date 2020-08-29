Почетный президент ОКР Александр Жуков рассказал о том, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в гольфе и есть ли у нее перспективы в этом виде спорта.

В интервью РИА Новости Жуков отметил, что на турнире «Сильные фигуры» Загитова практически сразу отравила мяч в лунку.

«Только опробовала клюшку и метров с пяти попала. Талантливая спортсменка, что тут скажешь. По-моему, гольф ей понравился», — сказал Жуков, добавив, что в гольф в России обычно приходят бывшие спортсмены, а по миру люди с детства занимаются этим видом спорта.

«Когда Алина закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет зарекомендовать себя, но им надо заниматься всерьез, а пока у нее нет такой возможности, и это хорошо», — отметил Жуков, подчеркнув, что все еще полюбуются на Загитову на льду.