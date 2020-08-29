Удаление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче против московского «Динамо» признали ошибочным, однако он все равно не сможет сыграть за сине-бело-голубых в следующем туре РПЛ.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что решение арбитра матча «Динамо» — «Зенит» Станислава Васильева по удалению с поля Баррриоса было ошибочным. Отменит его нельзя, поскольку по регламенту КДК может отменять только прямые красные карточки. Барриос же получил две желтых в одном матче.

В том же матче Станислав Васильев также ошибочно удалил защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева за удар прямой ногой в ногу Эмилиано Ригони.

Таким образом, Вильмар Барриос пропустит матч «Зенита» и «Локомотива». Игра пройдет завтра, 30 августа, в Москве, начало назначено на 16:00 по московскому времени.