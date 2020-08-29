Российский тренер по дзюдо и самбо, наставник Федора Емельяненко Владимир Воронов умер от коронавируса.

Как сообщает портал Sports.ru, Воронов ушел из жизни в Абакане в 55 лет. Неделю тренер пробыл в реанимации на аппарате ИВЛ и скончался от осложнений перенесенной коронавирусной инфекции. Сообщается, что у Воронова были проблемы с сердцем и давлением, в этот раз подскочил уровень сахара в крови.

О смерти тренера сообщил сам Федор Емельяненко, не раскрывая причины смерти. Владимир Воронов работал с Федором Емельяненко с 10 лет, тренировал его в секции, а затем работал со спортсменом на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и смешанных единоборствах.

В 2020 году от коронавируса умер еще один знаменитый российский тренер — Абдулманап Нурмагомедов.