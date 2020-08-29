Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг объяснила о том, почему решила прекратить тренировки в середине подготовки к сезоне-2020/21 на Кубке мира.

В интервью TV2 лыжница объяснила, что этим летом нагрузка была слишком большой. Йохауг также отправилась в отпуск на Лофотенские острова, где долгое время была в походах с подъемами и спусками.

«После этого я почувствовала, что бедрам сильно досталось в плане мышечной нагрузки. Я не привыкла к походам в горных ботинках и с рюкзаком», — отметила спортсменка, добавив, что после отпуска у нее появилось желание нажать на тормоз.

По мнению Йохауг, если бы она не предприняла мер сейчас, то весь лыжный сезон мог бы пойти насмарку. «Вы уже видели много таких примеров. Спортсменов, которые добивают уставшее тело», — заключила Йохауг, подчеркнув, что она — не машина.