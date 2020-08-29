Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказал мнение о том, если между конкуренция между ним и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

По словам Соболева в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel, конкуренция между ним и Дзюбой есть, однако она вряд ли происходит из-за того, что они нападающие примерно одного плана.

«Я считаю, как всегда и говорю, что мы разные. Конкуренция в спорте всегда есть. И, конечно, все пытаются доказать, что кто-то из них лучше», — сказал игрок «Спартака», отметив, что конкуренция — это нормальное явление.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Александра Соболева в национальную команду из-за конфликта с Артемом Дзюбой, однако позже футболисты решили вопрос между собой.