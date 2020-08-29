Тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов оценил игру женской команды петербургского «Зенита» на старте сезона в Суперлиге.

В интервью каналу «78» Радимов отметил, что ему понравилось, как выкладываются футболистки на поле. «Понравились эмоции, которые у них есть, мне кажется, в мужском футболе такого не увидишь», — сказал тренер.

По мнению Радимова, если женский «Зенит» продолжит работать с таким же отношением и желанием, то их ждут радужные перспективы.

«Самое главное — чтобы они поставили игру и никогда в жизни не теряли тех эмоций, которые мы видим на тренировочной базе и в игре», — заключил специалист.

Напомним, женский «Зенит» сейчас идет на 6-м месте в турнирной таблице Суперлиги, имея 7 очков после 6 туров. В последних турах команда Ольги Порядиной победила «Чертаново», затем обыграла «Енисей».