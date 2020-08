Российская фигуристка, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, а также чемпионка Европы Софья Самодурова выступили на презентации сезона-2020/21 хоккейной команды СКА.

Презентация прошла в комплексе «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге. Краткие видео с выступлений, а также фото появились в историях официального аккаунта СКА в «Инстаграме».

Самодурова выступила с показательным номером под песню Селин Дион «All by myself», который она неоднократно исполняла с сезона-2018/19. Туктамышева катала версию своей прошлогодней короткой программы под «Drumming Song» от группы Florence and the Machine.

Напомним, обе спортсменки выступят с новыми соревновательными программами на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию через две недели. Мероприятие пройдет 12-13 сентября на площадке ДС «Мегаспорт».