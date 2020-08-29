Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл третью свободную практику на седьмом этапе чемпионата-2020 в Формуле-1 — Гран-при Бельгии.

Соревнования проходят на автодроме «Спа-Франкоршам».

Результат Хэмилтона на третьей тренировке — 1 минута и 43.255 секунды. В тройку также вошли французский пилот «Рено» Эстебан Окон и британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, они уступили Хэмилтону примерно 0,2 и 0,4 секунды на лучшем круге.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 12-ю позицию, как и на прошлой тренировке. В этот раз россиянин уступил лидеру 1,288 секунды на лучшем круге.

Напомним, в 16:00 по московскому времени в Бельгии стартует классификация итоговой гонки уикенда. Завтра, 30 августа, состоится сама гонка Гран-при Бельгии.