Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о том, под какую музыку будет кататься ее подопечный Алексей Ерохов в новом сезоне.

Слова тренера цитирует портал РИА Новости.

«Короткая программа Ерохова – Fallin by Nicola Cavallaro, произвольная – You Raise Me Up by Josh Groban», — рассказала Буцаева.

Ранее тренер отметила, что Ерохов уже восстановил два четверных прыжка — тулуп и сальхов, а сейчас занимается накатыванием новых программ.

Напомним, в межсезонье Алексей Ерохов покинул группу Этери Тутберидзе и перешел тренироваться к Виктории Буцаевой. В «Самбо-70» Ерохов с 2011 года занимался под руководством Тутберидзе, в этот период он стал чемпионом мира среди юниоров, однако позднее с трудом выступал по взрослым из-за множества травм.